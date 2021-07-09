В Альметьевске открылась выставка «Между Европой и Азией. Традиционная культура народов Поволжья и Приуралья»

В МБУ «Альметьевская картинная галерея» (г. Альметьевск Республика Татарстан) открылась выставка «Между Европой и Азией. Традиционная культура народов Поволжья и Приуралья» (из собрания Российского этнографического музея).

Поволжье и Приуралье – особая историко-культурная область, находящаяся географически на стыке Европы и Азии. Исторические связи финно-угорских, тюркских и славянских народов привели к формированию у них общих элементов в хозяйственной деятельности, материальной и духовной культуре без утраты этнического своеобразия. Сложился регион, населенный различными народами, с глубоко специфичными культурами и языками, и, одновременно, связанными общностью пройденного исторического пути.

В рамках единого выставочного пространства представлены более 260 памятников, а также фотографии, сделанные по негативам фототеки РЭМ, которые отражают традиционные культуру и быт народов, населяющих Поволжье и Приуралье. Большая часть представленных экспонатов по времени бытования относится к концу ХIХ – первой трети ХХ века.

На выставке можно познакомиться с традиционными костюмами русских, татар, мордвы, удмуртов, чувашей. Культурно–бытовые особенности этносов раскрываются через тематические комплексы этнографических памятников: «Традиционные ремесла», «Мужской мир: орудия охоты и рыболовства», «Традиционная игрушка», «Головные уборы».

Выставка доставит удовольствие не только поклонникам старины и народной культуры, но и любителям прекрасного. Отдельные ее разделы раскрывают наиболее значимые проявления декоративно-прикладного искусства народов региона: вышивку, резное дерево, узорную кожу; украшения, выполненные женщинами из подручных материалов, и ювелирные изделия ремесленников-профессионалов. Воображение современного человека поражает разнообразие материалов, технологий и художественных приемов, использованных народными мастерами при создании изделий различного назначения, и то совершенство, которого они при этом достигали.

Выставка продлится с 6.07 по 25.09.2021.

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