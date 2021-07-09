Муфтий Татарстана принимает участие в Расулевских чтениях в Троицке

9 июля муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принимает участие в работе II Международной X Всероссийской научно-практической конференции “Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России” в г. Троицке Челябинской области. Вместе с ним в рабочей поездке принимает участие его заместитель по международным вопросам и имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов. В первую очередь, они посетили могилу Зайнуллы Расулева и достопримечательности, где жил и работал известный религиозный деятель, ознакомились с богатым религиозным наследием учёного. В частности, хазраты побывали в медресе “Расулия” им. З.Расулева.

Далее все гости прибыли на торжественное открытие II Международной X Всероссийской научно-практической конференции “Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России”. На церемонии также присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, научная интеллигенция, в числе которых профессор БИА и прямой потомок пророка Мухаммада (салаллаху алейхи ва саллям) Махмуд Абдурразак ас-Сагди, известный ханафитский учёный и декан шариатского факультета международного унивеститета Иордании (г.Амман) Салах Абу Хадж, представители органов власти, ЦДУМ, РДУМ и др.

После торжественной церемонии открытия участники перешли в троицкую мечеть имени Зайнуллы Расулева, где глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел джум’а намаз. После намаза работа конференции продолжилась.

Расулевские чтения организуют Федеральное агентство по делам национальностей, Центральное Духовное управление мусульман России, Челябинский государственный университет, администрация города Троицка и Российское историческое общество при поддержке губернатора Челябинской области. Конференция ставит своей целью укрепление межконфессионального и межнационального диалога, предупреждение религиозного экстремизма, развитие сотрудничества органов власти, образовательных учреждений, религиозных и национально-культурных объединений, привлечение внимания к духовному наследию Зайнуллы Расулева, развитие исламского образования.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, нынешние учения проводятся в смешанном формате. В работе конференции принимают участие видные государственные и общественные деятели, ученые, религиозные деятели. Конференция открылась 8 июля на площадке Челябинского государственного университета пленарным заседанием “Этноконфессиональное сотрудничество как ответ глобальным вызовам современности”. Также в Челябинске и Троицке пройдут дискуссионные панели и секции, посвященные различным аспектам истории и развития ислама.

dumrt.ru