Лаишевским школьникам рассказали о древней Булгарии

К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России сотрудники Центральной детской библиотеки для учащихся МБОУ «Гимназия №1 г. Лаишево» провели экскурсию по истории древней Булгарии «Я в глубь веков с волнением гляжу…».

В рамках мероприятия ребят пригласили совершить необычное путешествие в далекое прошлое, в государство, которое возникло и процветало на территории нашей Республики Татарстан более тысячи лет назад.

Путешествие началось с рассказа древней легенды «Кубрат Хан и его сыновья». Окунувшись в мир истории древних времён, ребята познакомились с культурой древних булгар, узнали об истории одной из мировых религий — исламе, о мусульманских традициях и возрождении памятников мировой культуры в Татарстане.

В заключение мероприятия обратили внимание на книги по истории и культуре Волжской Булгарии, которые знакомят с раскопками, возрождением объектов культурно-исторического значения, как центров духовной памяти, городов, как центров торговли и ремёсел, различными достижениями в области строительства и архитектуры, культуры и искусства. Дети узнали много нового и интересного из истории, а некоторые даже поделились своими впечатлениями о красоте и величие Болгарского музея-заповедника.

laishevo.tatarstan.ru