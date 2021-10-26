Ленария Муслюмова пообщалась с молодежью Екатеринбурга на актуальные темы развития татарских проектов

В Екатеринбурге прошел седьмой фестиваль “Ночь музыки”. Второй год подряд в нем участвуют представители татарстанской альтернативной музыки. В этом году в столицу Урала приехала казанская группа Shanu, выступив на площадке фестиваля в “Космосе” и с камерным концертом в Татарском культурном центре.

“Мы впервые на Ural Music Night. Уличный фестиваль, который должен был пройти в июне, в нынешних реалиях состоялся 22 октября внутри концертных площадок. Нам понравилось техническое оснащение концерта: серьезно и профессионально подготовлено. К сожалению, было мало зрителей”, – поделилась своим впечатлением о фестивале вокалистка Shanu Вера Кожеманова.

Гости побывали в историческом центре и увидели часть “Екатеринбурга татарского”:

Нам очень понравился город: красивая, монументально-разнообразная архитектура, просторные и холмистые улицы, много культурных площадок. Но у нас не сложилось бы впечатление на столько положительное, если бы не люди Екатеринбурга. Нас встретил и сопроводил по Татарской слободе Ильдар Хабибуллин. Именно ему удалось нас уставших взбодрить интересными рассказами о городе, об особенностях жизни татар в Уральском регионе, призналась Вера.

Слева направо: барабанщик Shanu Андрей Казанцев с импровизированным кахоном, клавишник и аранжировщик Дмитрий Лысов, вокалистка Вера Кожеманова и Ринат Каштанов

После знакомства с городом, гостей ждал теплый прием, организованный для молодежи Ринатом Каштановым, председателем татарской молодежной организации “ЯШЕН”. Насыщенный день завершился акустическим концертом Shanu в Татарском культурном центре Екатеринбурга. Участники увидели джазовое выступление на татарском и родственном чувашском языках.

Встреча стала возможной также благодаря Ленарии Муслюмовой, председателю Всемирного форума татарской молодежи, чья командировка удачно совпала с визитом музыкантов. Ленария привезла в культурный центр серию новых книг и пообщалась с молодежью на актуальные темы развития татарских проектов и переписи населения.

Ильдар Хабибуллин

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