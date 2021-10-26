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В Башкортостане состоялось мероприятие, посвященное татарам в истории Шаранского района

В Башкортостане состоялось мероприятие, посвященное татарам в истории Шаранского района

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.10.2021 0 3

14 октября 2021 года в  Шаранском районе Республики Башкортостан состоялось мероприятие в рамках месячника татарской культуры “Татары в истории Шаранского района Республики Башкортостан: краеведение, генеалогия, образование, культура “.

В мероприятии приняли участие Масагутов Руслан Фанисович, председатель Исполкома общества татарских краеведов РБ, Мусин Раиль Хатипович, председатель Общества краеведов Шаранского района, исследователь-краевед, член Союза журналистов России и Республики Башкортостан. Саляхов Забир Зиязетдинович, председатель Конгресса татар МР Шаранский район РБ. Шарипов Руслан Альбертович, краевед – исследователь, специалист генеалогии и другие.

Библиограф межпоселенческой центральной библиотеки Шакирова Н.А. выступила с обзором книг на тему «Обзор краеведческих книг местных авторов из фондов межпоселенческой центральной библиотеки». Гость мероприятия Масагутов Р.Ф. преподнес в дар библиотеке свои книги.

sh-mcb.bash.muzkult.ru

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