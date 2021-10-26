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В Перми обсудили организацию XIV Всероссийского сельского Сабантуя

В Перми обсудили организацию XIV Всероссийского сельского Сабантуя

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 26.10.2021 0 7

Сегодня, в рамках рабочей встречи в Пермский край, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с исполняющим обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александром Смертиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.

В Администрации Губернатора Пермского края прошло совещание по организации XIV Всероссийского сельского Сабантуя. Также на совещании присутствовали Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, Глава Бардымского муниципального округа Пермского края Халиль Алапанов.

Здесь обсудили вопросы по подготовке и проведению татарского национального праздника Сабантуй. XIV Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пермском крае.

 

 

 

 

 

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