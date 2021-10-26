В Перми обсудили организацию XIV Всероссийского сельского Сабантуя

Сегодня, в рамках рабочей встречи в Пермский край, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с исполняющим обязанности руководителя Администрации губернатора Пермского края Александром Смертиным и первым заместителем главы администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.

В Администрации Губернатора Пермского края прошло совещание по организации XIV Всероссийского сельского Сабантуя. Также на совещании присутствовали Председатель Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халил Фарвазетдинов, Глава Бардымского муниципального округа Пермского края Халиль Алапанов.

Здесь обсудили вопросы по подготовке и проведению татарского национального праздника Сабантуй. XIV Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Пермском крае.