В Казани пройдут обучающие семинары для учителей татарского языка

В Казани пройдут обучающие семинары, на которых учителям татарского языка расскажут о современных методах преподавания. Лекторами выступят практикующие педагоги, которые в своей работе уже применяют новые обучающие программы. Проект реализуется в рамках Года родных языков и народного единства.

В преддверии первого семинара, который запланирован на 28 октября, для учителей в Исполкоме Казани прошло занятие по ораторскому мастерству. Его провел заслуженный артист РТ, актер театра им.Г.Камала Алмаз Гараев. Он рассказал слушателям, как увлечь аудиторию, раскрыл секреты правильного дыхания и показал упражнения для дикции.

Один из инициаторов проекта – преподаватель татарского языка лицея «Унбер» Рашат Якупов. 5 лет назад он организовал курсы преподавания татарского языка «Мөгаллим» – «Учитель». «Мы собирались небольшим количеством учителей татарского языка, обсуждали современные методики, тренды изучения языка. На мой взгляд, сегодня необходимо преподавать язык по-новому, с применением цифровых технологий, искать новые формы», – рассказал Рашат Якупов.

Проект поддержала Мэрия Казани и приняла решение организовать обучающие семинары, чтобы учителя могли в современной и увлекательной форме преподносить школьникам учебный материал. Лекторами на семинарах станут 5 преподавателей татарского языка, которые в своей работе уже применяют интересные методики. Они поделятся со слушателями своим опытом, расскажут о новых трендах, современных методах изучения татарского языка.

Одним из участников семинара станет преподаватель татарского языка лицея «Иннополис» Альберт Самигуллин. «Следующий год объявлен в Татарстане Годом науки и технологий, поэтому мне кажется актуальным в работе учителя применять современные технологии, различные цифровые ресурсы, платформы», – рассказал он.

Также на семинаре выступят директор лицея «Унбер» Алмаз Хамидуллин, преподаватель татарского языка лицея «Унбер» Гульфия Габдуллазянова, преподаватель английского языка лицея-интерната №7 Гусман Гайнуллин, создатель татарской онлайн-школы в Канаде Алима Салахутдинова.

Все приобретенные навыки учителя смогут продемонстрировать уже 28 ноября в лицее «Унбер». Слушателями семинара станут порядка 280 педагогов. Аналогичные занятия планируется провести в ноябре и декабре.

Алина Бережная

kzn.ru