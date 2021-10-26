Узорная кожа как бренд Татарстана: круглый стол в Национальном музее

«Татарская узорная кожа: проблемы сохранения и развития национального бренда» – тема круглого стола, который прошёл в Национальном музее Республики Татарстан 21 октября. На выставке «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство» специалисты говорили о том, как сегодня живёт уникальный промысел, когда-то прославивший Казанский край.

Выставка узорной кожи прошла в Национальном музее Республики Татарстан с 16 июля по 24 октября. Лучшие образцы из музейных фондов представляют самую большую в мире коллекцию кожаной мозаики. Такие масштабные выставочные проекты устраиваются раз в 7-10 лет.

«За три месяца на экскурсиях, лекциях, мастер-классах в рамках выставки побывала почти тысяча человек, – отметила организатор проекта, заместитель генерального директора музея – главный хранитель Лилия Саттарова. – Только мастер-классов было 17, они собрали 172 участника».

«Я сама поучаствовала в мастер-классе по кожаной мозаике. Это было интересно и сложно», – сказала и. о. генерального директора Национального музея Алиса Вяткина, отметив, что «выставка вызвала огромный интерес у посетителей и у специалистов, в том числе из других регионов».

Среди экспонатов были сапоги-ичиги, которые украшали стенд Татарской Республики на Всемирной выставке в Париже в 1925 году. Возможно ли подобное сейчас? Участники круглого стола вспомнили, что во времена СССР узорной кожей занимались целые артели и предприятия Татарстана. Сегодня традиция в основном живёт благодаря отдельным мастерам. Свою профессию они получают в КХУ имени Фешина, недавно открылось отделение в КГИКе. Но в дальнейшем многие мастера вынуждены уходить в другие сферы – промысел не тот хлеб.

Как альтернативу былой господдержке эксперты предложили выстроить новую систему, которая включала бы госзаказ, гранты, привлечение бизнеса, туристические маршруты. Директор КХУ Ольга Гильмутдинова высказала идею создания кластеров – как единых звеньев взаимодействия творцов, продавцов и покупателей.

О планах развивать онлайн-продажу изделий из узорной кожи рассказала директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова. По её словам, единственный вариант здесь – когда интернет-магазин сразу выкупает партию продукции, а затем продаёт изделия; сейчас вопрос решается с одной из ведущих платформ Татарстана.

При этом, как отметили эксперты, важно сформировать у широкого круга людей понимание того, что узорная кожа – это дорогой эксклюзивный продукт, в основе которого – вековые традиции народа. Здесь продвижение музейной коллекции сыграло бы огромную роль. Единодушное мнение специалистов: выставку «Татарская узорная кожа…» должны увидеть в других регионах и странах. Как сказала Лилия Саттарова, будет издан каталог предметов из коллекции кожаной мозаики Национального музея Республики Татарстан.

Участникам круглого стола презентовали свежие номера журнал «Тугэрэк уен». Журнал выходит с 2011 года, посвящён татарской культуре. Прозвучало предложение выпускать его также и на русском языке, увеличить тираж, который пока составляет тысячу экземпляров, и создать антологию журнала по темам – узорная кожа заняла бы в ней достойное место.

tatmuseum.ru