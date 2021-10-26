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В казанской мечети “Миргазиян” прошел вечер Мавлида

В казанской мечети “Миргазиян” прошел вечер Мавлида

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.10.2021 0 1

В 17 день месяца рабиуль-авваль в мечети “Миргазиян” прошел вечер мавлида. В нем приняли участие прихожане, имамы, шакирды примечетских курсов, аксакалы, детвора, спонсоры. Перед собравшимися хазраты прочитали аяты из Куръана, исполнили касыды, рассказали проповеди. Все выступления были посвящены жизни и личности пророка Мухаммада ﷺ, традициям проведения вечеров мавлида и достоинствам этого месяца. Специальным гостем праздника стал молодой исполнитель Динар Шаймарданов, который спел татарские мунаджаты. Кроме того, стараниями Марьям устаз Забировой среди детей в ходе вечера прошел конкурс чтецов на русском и татарском языках по теме “Наш любимый пророкﷺ”. В нем приняли участие около 50 мальчиков и девочек. Все они получили памятные подарки, а победители – ценные призы. Взрослые женщины и мужчины также не остались в стороне и сыграли в тематическую интеллектуальную викторину. Ее победителей наградили сертификатами, платками и сладостями, книгами.

В память о вечере всем участникам раздали двухтомник “Аллаһның сөекле рәсүле Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм” Абдуррауфа хазрата Забирова, изданный при поддержке благотворительного фонда “Поддержки исламской цивилизации, науки и образования имени саййида Кул Шарифа”, а также информационно-справочные буклеты о Мавлиде с поздравлениями от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и имама-хатыйба мечети Абдуррауфа хазрата Забирова.

Помощь в организации вечера оказал фонд “С верой в будущее” и другие спонсоры.

dumrt.ru

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