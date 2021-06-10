Литературному музею Габдуллы Тукая – 35!

Программа праздничных мероприятий, посвященных 35-летию Литературного музея Габдуллы Тукая. 11 июня 2021 года.

10.00 Тематическая экскурсия «История дома и семьи Шамиль»

Посетители откроют для себя историю здания Музея – одного из красивейших в Старо-Татарской слободе; узнают о династиях знаменитых владельцев дома – из рода имама Шамиля и казанских купцов Апаковых.

11.00 «Литературный музей Габдуллы Тукая: вчера, сегодня, завтра», встреча друзей музея

Участники поделятся воспоминаниями о том, как создавался в Казани Музей Тукая, как он работал в разные годы. Гостей ждёт знакомство с сегодняшней жизнью музейного коллектива, с разнообразными направлениями его деятельности, разговор о путях дальнейшего развития музея.

На встречу приглашены:

Равиль Ахметшин – заместитель премьер-министра Республики Татарстан – полномочный представитель РТ в Российской Федерации

Ирада Аюпова – министр культуры РТ

Ильсур Хадиуллин – министр образования РТ

Дамир Фаттахов – министр по делам молодёжи РТ

От музейного сообщества будут участвовать: и.о. генерального директора Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина, её заместитель Лилия Саттарова, ветераны музейного дела.

Ожидается участие руководителей ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, Национальной библиотеки Республики Татарстан, АО «Татмедиа», Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, председателей творческих союзов республики, членов учёного совета Национального музея Республики Татарстан.

Место проведения: экспозиционный зал “Созвездие Тукая”

Справки по телефону: +7(843) 590-86-67

Литературный музей Габдуллы Тукая