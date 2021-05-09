Лучшие художники России и Татарстана запечатлеют на картинах исторические дома Чистополя

С 3 по 17 мая Чистополь принимает Всероссийский художественный пленэр, на который съехались 50 именитых художников из 20 городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти, городов Крыма и Татарстана, в том числе пять действительных членов Российской академии художеств. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор Чистопольского музея-заповедника Александр Печенкин.

Проект «Старинный Чистополь. Возрождение» реализуется с 2019 года по инициативе Союза художников РТ при финансовой поддержке в 2,5 млн рублей от Фонда президентских грантов. Открытие пленэра состоялось при участии администрации и духовенства города, для гостей местные артисты подготовили праздничный концерт, затем художники заселились в гостиницу «Чистополь».

В течение 14 дней участники пленэра напишут картины с видами на старинные дореволюционные дома и знаковые места Чистополя, купеческий центр которого имеет статус исторического поселения федерального значения.

«Пленэр протекает в рабочем порядке, художникам город нравится. Они уже побывали и на экскурсиях, и в музеях, и погуляли по городу. Сегодня въехали на памятник археологии — городище Джукетау», — поделился собеседник агентства.

Мастера кисти активно работают над созданием новых полотен и этюдов, для их перемещения администрация выделила комфортабельный автобус. «Художники уже начали писать картины, для чего собственно сюда и приехали. У них есть определенные задачи, прежде всего, в своих работах они отображают памятники архитектуры, расположенные в историческом центре Чистополя», — рассказал Печенкин.

Местные жители положительно реагируют на художников, которые даже в сильный дождь и ветер пишут свои этюды. Зачастую возле того или иного творческого деятеля собираются горожане, которые интересуются, продается ли картина. Однако работы создаются не для продажи — впоследствии часть из них будет передана в фонд Чистопольского музея-заповедника.

Народный художник РТ, первый заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов сейчас работает над старинным зданием Чистополя.

«Для работы я присмотрел самый древний дом с распахнутыми окнами и трещинами в наличниках. Через это открытое окно я покажу мир глазами чистопольцев, которые видели трагические времена. А теперь это открытое окно с двумя ставнями смотрит на гостей города», — поделился Мударис Мингазов.

Художник также подчеркнул, что Чистополь невероятно красив, здесь огромное количество мечетей и церквей.

«У десанта высадившихся здесь художников просто взрыв эмоций», — отметил мастер кисти.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году Чистополь отметит свое 240-летие. К 2025 году городу предстоит преобразиться, обновление начнется в этом году. Банк развития стран БРИКС еще в 2018 году поддержал инициативу развития исторического центра города и одобрил выделение на эти цели 40 млн долларов. 11 объектов культурного наследия из комплекса Чистопольского музея-заповедника, один в ведении местного исполкома (здесь будет библиотека) и еще семь памятников архитектуры для поддержания регенерации исторической среды будут отреставрированы по программе БРИКС.

Каждая картина Всероссийского художественного пленэра в связи с предстоящими городу преображениями будет сопровождена исторической справкой, кому и когда принадлежал дом, чем знаменит. Картины и локации также сфотографируют и оцифруют для создания буклетов и сопровождения выездных выставок.

При завершении пленэра, 16 мая, будет создана выставка картин. Экспозиция станет передвижной, благодаря чему ее увидят жители восьми городов Татарстана, а потом Москвы и Санкт-Петербурга.

Также художники в Чистополе планируют провести серию мастер-классов для воспитанников Детской художественной школы: наставники дадут советы, поделятся своим художественным опытом. Также они проведут встречи с краеведами и теми горожанами, которые неравнодушны к прошлому и настоящему Чистополя.

tatar-inform.ru