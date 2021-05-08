Поздравление Василя Шайхразиева с Днем Победы

Уважаемые ветераны, дорогие фронтовики и труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы – 9 Мая. В этом году Россия и весь мир отмечает 76-летие окончания Великой Отечественной войны. В 1941 году представители всех народов во имя Родины объединились против общего врага. Во имя мирного неба над головой, во имя будущего, во имя достойной и мирной жизни отважные сыновья и дочери нашего народа самоотверженно сражались и внесли большой вклад в приближение Великой Победы. Среди них Гази Загитов, Миннегали Шаймуратов, Газинур Гафиатуллин, Магуба Сыртланова, Фатых Булатов, Гани Сафиуллин и многие другие.

В праздник 9 Мая наши глаза наполняются одновременно слезами радости и печали. Мы должны беречь и чтить память о героях Великой Отечественной войны, которые не щадя жизни своей боролись за мирное небо. Время, к сожалению, неумолимо, ряды ветеранов войны из года в год редеют.

Дорогие наши герои! Слова искренней благодарности в ваш адрес никогда не иссякнут в наших сердцах. Мы всегда преклоняемся перед вашим подвигом. Желаем вам самого главного – здоровья, счастья и бесконечной заботы со стороны родных и близких. И пусть грозные тучи войны никогда не закроют мирное небо над нашей головой.

С искренними пожеланиями,

заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев