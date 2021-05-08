Праздничный намаз Ураза байрам с участием муфтия Татарстана пройдет в Галиевской мечети

Ураза байрам (Ид аль-Фитр) мусульманами Татарстана в этом году будет праздноваться 13 мая. В этот день с раннего утра во всех мечетях республики пройдут праздничные молитвы. В мечетях сельской местности праздничные гает-намазы рекомендуется начать через 30 минут после восхода солнца. Мусульманские праздничные проповеди, как правило, начинаются за полчаса до начала гает-намаза. В городах республики гает-вагазы начнут в 6.00 часов.

В столице республики – Казани основное торжество с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина пройдет в Галиевской мечети в центре города по адресу ул.Тукая, д.40. В 05.30 часов здесь приступят к чтению аятов Куръана. Затем в 6.00 часов муфтий республики Камиль хазрат традиционно начнет читать праздничную проповедь, в 06.30 состоится гает-намаз. Кроме того, телекомпания «ТНВ» организует прямую телевизионную трансляцию праздничного мероприятия на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Мусульманский праздник в тот же день покажут повторно. Проследить за интернет-трансляцией можно будет также на сайте ДУМ РТ, ютуб-канале «Хузур ТВ» и телеканале «Хузур ТВ».

dumrt.ru