Ты навсегда в нашем сердце…

Мой отец, Ахметриза Ахметзияевич Серажетдинов родился 30 ноября 1915года в с. Лепсы Андреевского района Алматинской области. После отличного окончания местной школы, он какое-то время был преподавателем, а затем его пригласили гл.редактором местной газеты.

После женитьбы в 1935году, он переезжает в г. Павлодар (на мамину родину), где устроился на работу в областную газету «Колхоз» (позже «Кызыл Ту») корректором. Он был очень талантлив, писал стихи играл на гармоне, мандолине, скрипке. Надо отдать должное моей маме, что она всю жизнь хранила его скрипку и сейчас , как раритет, она висит у меня в зале на почетном месте.

Мама сохранила пять стихотворений, которые папа посвятил ей. Стихи были на татарском языке, но написаны арабскими буквами красивым каллиграфическим почерком. Несмотря на то, что прошло 86-лет, каждая буква отчетливо видна.

Одно из пяти стихотворений посвященных маме:

Бул миңа

Гөлкаемә

Әй, фәрештәм, хур қызы,

Ожмах кошы, Син бул миңа.

Тулған ай, нурлы кояш тик.

Бул миңа син, бұл миңа.

Син миңа гомергә бул дус,

Тормышымның яқтысы.

Мәңге онытма, мин дә онытмам,

Булма, жаным, ят кеше.

Мин сөйям сине, кочам,

Гомерем бул бик күп заман,

Бул миңа бәгрем, гузәлем,

Тик хәзер тугел – hаман.

Син онытма, алда яқты,

Бик матур тормыш барын.

Тәмле, ләззәтле, сөекле,

Син яқын дустым, ярым.

Күз нурым, бәгьрем, йөрәгем,

Сагадатем ашкышы.

Бул миңа син, әй, саф алтын,

Мәңге дөния яқтысы.

Мин шаhит синен очен

Ах, былбылым, синен очен!

Уфтанам мин, ут йотам,

Янам, көйям синен очен,

Телләрен бал, тешләрен энже,

Йөзең нур бриллиант,

Бул миңа син, бул миңа син,

Мин булым тыныш, да шат.

Г.Павлодар

14. 01. 1935г

В год 50-летя Победы над фашистской Германией к маме пришел из Павлодарской обдастной газеты «Сарыарка самалы», которая в 30-ые годы называлась «Колхоз», известный журналист Турсынбай Ибадуллин, чтобы взять интервью о папе.

Все данные, которые я привожу в этой статье взяты из этого интервью.

Я родилась в г. Петропавловске 3-го июля 1941 г. В нашей семье я была третьим ребенком, у меня было два старших брата – 1936 и 1938 годов рождения. А четвертого июля папе приходит повестка на фронт…оставлять семью на съемной квартире без кормильца папа не мог, он отправился в военкомат и попросил отсрочки, на время, чтобы отвезти семью к родственникам мамы в с Алексеевка Акмолинской области, откуда позже он и был призван.

С момента отъезда на фронт, мама получила от папы всего четыре письма.

Текст первого письма взят из статьи о нем: –«…Жаным Мадыхжиhан! Сүйікті балаларым Равиль, Наиль, Нәдия! Баршаңызға көп-көп салем жолдаймын. Сау-сәламат боларсындар Сағат 4-те Алексеевкадан Петропавлға жеттік Мына вагон тоқтаған сәтін пайдаланып жазып отырмын. Күніне 400 грамм нан береді. Қара су, қара шай – көрегіміз».

Второе письмо было – из Красноуфимска (это по дороге на фронт)

Третье – с места, где они проходили военную подготовку и написанное накануне боя – это письмо мама запомнила наизусть «…дорогая, завтра идем в бой, прошу тебя не волноваться, я не сомневаюсь, что мы победим и разобьем врага и я обязательно вернусь, ты в этом даже не сомневайся, люблю, целую. Всем родным и близким передай привет и благодарность за то, что заботятся о вас, еще раз обнимаю и целую».

Четвертое, последнее, письмо пришло из подмосковья:

« Бір минут те босай алмадым. Жағдай ауырлап кетті. Бізді жаңадан киіндірді. Ұрысқа кіргелі тұрмыз. Бұйрықты күтудеміз» -деп қысқа қайырыпты.

Это было последнее письмо от папы, а 25- го декабря на мамино имя пришла похоронка:

«Ваш муж, старший сержант Серажетдинов Ахметриза, уроженец Алматинской области, Андреевского района, с.Лепсинска в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб 25 –го декабря 1942 года. Похоронен в с.Урюпино Ростовской области… ..».

В поисках места захоронения папы я много писала и, наконец получила ответ. Я благодарна военному комиссару г. Морозовск подполковнику В. Кудису, который в 2005 году ответил, что в 1957г. было произведено перезахоронение воинов, погибших и захороненных в селе Урюпино на хутор Грузины, где установлен мемориал павшим воинам, а имя нашего отца внесено в книгу памяти по захоронениям и высечено на гранитной плите.

От имени детей и внуков поздравляю всех с наступающим 76-летием со дня Победы и хочу пожелать всем мирной жизни на земле!

С уважением, Абдрахманова Н.А.– ветеран

труда, активист татаро- башкирского образовательно –

культурного центра «Дуслық».

г.Нур Султан

Республика Казахстан