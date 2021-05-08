Клуб офицеров при Полпредстве Татарстана возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

В рамках празднования Дня Великой Победы и 80-летия начала Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в нашей истории, по инициативе Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ 7 мая в Москве прошла ежегодная церемония возложения цветов.

Корзины цветов от имени Клуба офицеров, созданного при Полномочном представительстве РТ в РФ, были возложены к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Г.К. Жукову.

Воздать дань вечной памяти и благодарности защитникам нашего Отечества накануне 76-й годовщины Великой Победы пришли заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, председатель Клуба офицеров, генерал-полковник Валерий Баранов, генерал-майоры Тимур Гареев, Ильдар Зиннатуллин, генерал-лейтенанты Юрий Демидов, Рушан Мязитов, Салих Шамсунов, Герои России – Марат Алыков, Венер Мухаметгареев, Сергей Тулин и многие другие.

В церемонии приняли участие представители Совета генералов Татарстана, приехавшие из Казани, – Дамир Динниулов и Владимир Чайников.

Клуб офицеров, созданный почти десять лет назад, объединил более 180 ветеранов и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, сотрудников органов внутренних дел, следственного комитета и других правоохранительных структур, в том числе 16 Героев Советского Союза и России, проживающих в московском регионе. Все они имеют непосредственное отношение к Татарстану – родились, учились, работали в республике, или же по происхождению – татары.

В мероприятии приняли участие представители и других клубов, созданных при Полпредстве Татарстана, – Клуба врачей, Медиаклуба, Клуба деятелей культуры и искусства, Совета молодежи, а также руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, общественность, призывники из Республики Татарстан, проходящие военную службу в частях ВМФ РФ Московской области.

Отметим, что Клуб офицеров не оставляет без внимания ни одно памятное событие в нашей стране. Церемония возложения цветов в Александровском саду в рамках празднования Дня Великой Победы Полномочным представительством Республики Татарстан проводится ежегодно.

tatmsk.tatarstan.ru