Автономия татар Москвы приглашает просмотр фильма «Память сильнее времени»

Автономия татар Москвы приглашает на на онлайн-просмотр двухсерийного документального фильма «Память сильнее времени» о татарах-героях, участниках войны и многонациональной Победе над фашизмом.

Фильм был снят к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России и Автономии татар Москвы и стал результатом кропотливой архивной работы.

Творческая группа поставила перед собой задачу открыть зрителю неизвестные страницы истории и донести мысль о том, что русским и татарам исторически предначертано жить и побеждать вместе.

Документальная кинокартина «Память сильнее времени» – это вечная память и неувядаемая слава всем участникам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., дань уважения беспримерной стойкости защитников Отечества и безмерная награда павшим в боях Великой Отечественной войны.

Автор фильма показывает воинов-татар такими, какие они были на самом деле – бесстрашными воинами, верными друзьями, преданными и готовыми к самопожертвованию во имя общей Родины для более чем 160 национальностей.

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