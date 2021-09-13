Магнитка пишет “Татарча диктант”

Магнитогорцы приняли участие во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант», призванной способствовать сохранению татарского языка.

В малом зале магнитогорского Дома дружбы народов собрались неравнодушные люди разных профессий и возрастов: председатель автономии татар г. Магнитогорска Кадиминур Тагиров, историк-краевед Салават Ахметзянов, члены исторического клуба «Татарика» с руководителем Раисом Шайдуллиным, руководители клубных формирований Дома дружбы народов, учащиеся курсов татарского языка, участники самодеятельности, молодежь и просто горожане – всего 35 человек. И всю широкую палитру участников объединила любовь к татарской культуре и родному языку.

В 2021 году для всеобщего диктанта Республикой Татарстан был выбран отрывок из произведения современного татарского писателя и поэта Ибрагима Салахова «Томаннарга төрегән яшьлек турында» (“Молодость, окутанная туманом”).

По традиции, организатором акции выступили сотрудники отдела татарской культуры Дома дружбы народов – методист Лия Ахметзянова (руководитель магнитогорской организации» Ак калфак»), преподаватель татарского языка Альбина Гафарова и руководитель отдела Кадерия Исхакова.

Ежегодное мероприятие украсили концертные номера от отдела татарской культуры – Народного коллектива ансамбля татарской песни «Сююмбике» и ансамбля любителей татарского танца “Казаныш”. Все присутствующие приняли участие в заключительной фотосессии с исполнением народного гимна «Туган тел». А завершилась встреча совместным чаепитием с обсуждением новых планов и проектов.

Лия Ахметзянова