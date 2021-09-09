В Кармановке Пермьского края живет замечательная многодетная семья Дускаевых. За то время, что мне посчастливилось с ними пообщаться, я поняла, что Салават Махмутович и Зиля Идиковна – настоящий пример трудолюбия, самостоятельности и сплоченности. О супруге глава семьи говорит просто: «Она – центр нашего дома».

– Так сложилось, что я трудился в милиции в Чернушке. На протяжении двадцати лет – либо в дороге, либо на смене, домой приезжал только переночевать, а в новогодние праздники и вовсе «жил» на работе – , начинает беседу Салават Махмутович. – Быт, безусловно, всегда держался на Зиле. Несмотря на то, что наши дети уже и сами родители, они до сих пор слушаются маму без возражений. Нас в семье было семеро родных братьев и сестер, поэтому и я мечтал о большой семье, чтобы было много детей. Благодарен судьбе за то, что так и случилось. Дети – это подарок Бога.

В возрасте 39 лет отец семейства вышел на пенсию, и при поддержке супруги ушел в религию, поступив учиться в медресе в Перми и Казани. В скором времени жители Кармановки выбрали его имамом, коим он является до сих пор. «Глядя на нас, младшие сыновья тоже читают намаз, по мере возможности соблюдают пост в священный месяц Рамазан, употребляют в пищу халяльпродукты. В нашем доме нет места алкоголю или курению и, в первую очередь, это зависит от нас, родителей, мы – пример для детей. Да и в целом, религия несет в себе много мудрости,- присоединяется к беседе хранительница очага. – Я всегда говорю сыновьям и дочерям: «Какую бы вы профессию не получили, какую бы должность не занимали, всегда оставайтесь людьми. Обязательно создавайте семьи, но чтобы раз и навсегда».

Дускаевых познакомила сестра Салавата Махмутовича Римма, с которой Зиля Идиковна училась в Казанском государственном университете. В 1991 году в День молодежи была создана новая ячейка общества, а уже 30 ноября – зарегистрированы отношения. За тридцать лет совместной жизни в семье на свет появилось шестеро детей: Рифат, Сюмбель, Фаягуль, Азамат, Зульфат и Максат.

– Наши дети все разные. Самому старшему Рифату – 29 лет. Он спокойный, всегда улыбчивый. Взглянешь на него – и все волнения, переживания словно рукой снимет, он настоящий позитив. В семье Рифата подрастает двое детей, он – спасатель, работает пожарным. Сюмбель на год младше брата. У нее четверо детей, самому младшему, Исламу, четыре месяца. С супругом Саматом живут в Тюндюках. Фаягуль с детства росла хозяйственной, многогранной личностью. С дочками и мужем Русланом обосновалась в Брюзлях. Если трое старших уже семейные, устроенные, то трое младших еще с нами.

Азамат нынче окончил 11 класс Тюндюковской школы и поступил в Елабужский колледж культуры и искусств на факультет «Инструментальное исполнительство» по классу «баян». Он очень артистичный, подвижный. Танцевал в хореографическом коллективе Зульфиды Ахатовны Нурыевой «Нурлы», играть на баяне учился у Фаиза Хамитовича Максеева – известного в округе баяниста. Зульфату 15, в сентябре он пойдет в девятый класс. Он – наш механик, любит возиться с железками и механизмами, жизнь планирует связать с машинами, будет учиться на автомеханика.

Пятиклассник Максат тоже личность музыкальная: танцует и играет на баяне,- вот так охарактеризовали своих детей Дускаевы.

По словам Зили Идиковны, родилась она в Башкирии, детство прошло в Узбекистане, а школьные годы – в селе Сараши Бардымского района. «В школе я училась хорошо, у нас были прекрасные педагоги, мне нравились гуманитарные предметы.

Любовь к литературе я переняла от нашей учительницы по татарскому языку и литературе Ханузы Валиевны Халиловой. Также мне нравились история и обществознание, эти предметы замечательно преподавал Ихсан Шакирович Урстемиров. После школы я поступила в Казанский государственный университет на факультет «Татарского языка, литературы, истории и восточных языков», где помимо прочего освоила арабскую вязь, которой обучила и мужа.

Мои родители мечтали, что вернусь с дипломом, буду преподавать в школе, но судьба распорядилась иначе, после третьего курса меня всецело поглотила семейная жизнь: замужество, быт, дети… Ни о чем не жалею, с полученными знаниями и детям воспитание дала, и статьи в газеты «Рассвет», «Нурлы Барда» пишу, а в прошлом году выпустила книгу, посвященную истории деревни – «Мэнге яшэ, Карманым» («Вечно живи, Кармановка»). Помимо этого, я активный общественник, в составе инициативной группы приложила немало усилий, чтобы в нашей деревне был обновлен памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, здесь же теперь указаны и фамилии тех, кто с победой вернулся с фронта. В свободное время смотрю новости, вяжу паласы-«кругляши» и носки, читаю книги и газеты».

Дускаевы еще долго рассказывали о том, как все собираются вместе по большим праздникам, как дети выручают и поддерживают друг друга, делились планами на ближайшее будущее, которые, конечно, связаны с детьми. Это и понятно, ведь многодетными родителями они являются с 1995 года, и сегодня уже не представляют иной жизни…

Венера ШАРАФУТДИНОВА.

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