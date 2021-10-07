Мензелинский драмтеатр откроет 86-й сезон премьерой спектакля «Сөясеңме, сөймисеңме…» («Любишь, не любишь…»)

15 октября Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева откроет 86-й театральный сезон спектаклем «Сөясеңме, сөймисеңме…» («Любишь, не любишь…») по пьесе Флорида Булякова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Нурсиба Адиева.

Автор постановки — молодой режиссер из Уфы Ильсур Казакбаев. Он — успешный режиссер, который поставил более десятка спектаклей на разных сценах. В 2007 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, является лауреатом Государственной республиканской молодежной премии РБ им. Ш. Бабича (2017).

В новом сезоне театр также представит премьеры «Ситса туй» («Ситцевая свадьба»), «Онытмаска иде үткәнне» («Не позабыть бы прошлое»), «Ташлап китмә» («Не покидай») и «Җинаять һәм җәза» («Преступление и наказание») — режиссером данной постановки также выступил Ильсур Казакбаев.

Премьера «Сөясеңме, сөймисеңме…» поставлена по федеральной программе «Культура малой родины». Этот спектакль также смогут посмотреть обладатели «Пушкинской карты».

15 октября, в день рождения основателя театра Сабира Амутбаева, будет организован турнир по шахматам в онлайн-формате.

Кроме того, в этом году коллектив отмечает 85-летие со дня основания, 17 и 18 ноября 2021 года состоятся юбилейные мероприятия, а все гастроли в Москве, Уфе и Казани пройдут под эгидой данного события.

tatar-inform.ru