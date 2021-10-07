Сегодня, в 1-й день месяца Рабигуль-ауваль (7 октября) в Казани прошло очередное совещание по вопросу реализации образа татарского батыра – проекта «Туган Батыр». Во встрече приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и один из соучредителей компании Bulatov Group, один из руководителей национально-туристического комплекса «Туган авылым», президент федерации грэпплинга РТ Радик Абдрахманов. Встреча прошла в рамках договоренностей между руководителями о сотрудничестве в создании и популяризации образа татарского батыра.

Радик Абдрахманов отметил, что проект издания книги-сказки “Легенды Туган Батыра” стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив. Миссия этого проекта: возрождение образа татарского батыра и укрепление татарских семейных ценностей.

Ранее по мотивам татарского устного народного творчества участниками рабочей группы была сформирована концепция – собирательный образ, для которого присущи такие качества: отважный, мужественный, сильный, смекалистый, надежный, стремящийся к освоению новых знаний и ремесел.

При этом по задумке авторов Туган Батыр должен быть преданным хранителем семейных традиций, связывающий в себе прошлые и будущие поколения, герой, готовый встать на защиту своей Родины, т.к. преемственность семейных традиций является наиболее важным посылом, который несет Туган Батыр – он должен возвращать к истокам молодое татарское поколение, которое покидая отчий дом погружается в мультикультурные условия и утрачивает семейные ценности.

Книгу сказок «Легенды Туган Батыра» планируется издать в 2-х форматах: как иллюстрированную книгу на татарском, русском и английском языках и в аудиоверсии.

Радик Абдрахманов сообщил участникам сегодняшней встречи, что в настоящее время осуществляется работа над созданием бренд-бука Туган Батыра и его логотипа. В основе логотипа легли Батыр, Сокол и Конь. Для обсуждения логотипа и его доработки следующее совещание планируется провести с участием писателей, художников, иллюстраторов, литературных критиков.

Планируется, что издание позволит укрепить в обществе и воспитать в подрастающем поколении нравственные ценности, которые формировались на протяжении веков в культуре татарского народа и в общероссийском пространстве.

dumrt.ru