Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин сегодня в Казани встретился с победителями конкурса «Авыл укытучысы – 2021»

Глава Минобрнауки подчеркнул, что сельские школы становятся центрами воспитания, точками роста не только для учащихся, но и местных жителей.

Министр заметил, что в этом году конкурс «Сельский учитель» состоялся уже в восьмой раз. В результате абсолютным победителем конкурса стала учитель биологии и химии Татарско-Танаевской средней школы им. А. Шамова Зеленодольского района Асия Закирова. Второе место досталось учителю математики Ново-Арышской средней школы Рыбно-Слободского района Равилю Каримову. Третье место завоевала учитель татарского языка и литературы Старочурилинской средней школы Арского района Лейсан Валиева. Кроме того, были выбраны победители в номинациях.

За первое место предусмотрена денежная премия в размере 50 тыс. рублей, за второе – 30 тыс. рублей, за третье – 20 тыс. рублей. Победители в номинациях получают по 10 тыс. рублей. Победители также награждены дипломами и благодарственными письмами.

Глава Минобрнауки напомнил, что 5 октября отмечается Всемирный день учителя. И подведение итогов конкурса «Авыл укытучысы» состоялось в рамках празднования этой даты. «Мы начали чествование наших учителей. Мероприятия, которые проводятся с 4 по 10 октября по всей стране, посвящены учителям», – заявил он.

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