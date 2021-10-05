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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем учителя

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем учителя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, Наука, 05.10.2021 0 8

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя. Профессия учителя остается одной из самых уважаемых и в то же время одной из самых сложных.

В народе существует пословица «Ученье – свет, а неученье – тьма». Именно вы неустанно трудитесь и служите верностью своей профессии, именно вы зажигаете ту самую искру знания в сердцах своих учеников передавая богатый опыт и мастерство своим воспитанникам, открывая перед ними удивительный мир знаний и дарите частичку своей души и сердечной теплоты.

В мире очень много разных профессий, но именно учитель стоит у истоков всего, у каждого есть первый наставник, который научил читать и писать.

Дорогие педагоги, желаю всем вам здоровья, долголетия и счастья. Пусть не иссякнет исток знаний, который вы дарите детям. С праздником вас!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар                                         В.Г. Шайхразиев

 

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