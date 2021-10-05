«Чем татарин богаче, тем более укрывает свою жену»: носили ли татарки хиджаб?

«Татарский женский костюм, формировавшийся не одно столетие, полностью соответствовал принципам ислама», – считает казанский этнограф Дина Гатина-Шафикова. В авторской колонке, написанной для «Миллиард.татар», исследовательница отмечает, что религиозные нормы и социальный статус отражались в одежде татар. Периодически в информационном пространстве возникают дискуссии, носили ли татарки хиджаб, например, до революции. По мнению Гатиной-Шафиковой, все-таки носили, а подобные затеваемые споры больше имеют спекулятивный характер. Для этого нужно немного «знать матчасть» и разбираться в терминах.

Разберемся в понятиях

Кто ты, что ты есть в этом мире, как тебя воспринимают окружающие, говорит ли твоя одежда о тебе, и скрывает ли твои мысли от других? Должна ли ты извиняться за свой выбор, или это просто новое модное течение? Сколько сегодня разговоров на тему сокрытия себя женщиной перед окружающим миром – не счесть.

Каждый считает себя экспертом. А благодаря тому, что все больше визуальных источников оседает в новом жизненном пространстве для человека – интернете, – где стираются социальные рамки, и где все больше мы черпаем для себя новые знания, возникает иллюзорное ощущение, что наша история на поверхности, а скрытые нюансы и различия растворяются в жерновах истории. В угоду мнения одних что-то упускается, а что-то наоборот выносится на первый план, забывая, что однобокий взгляд совершенно не раскрывает все то богатство, которое сокрыто в днях прошлых столетий.

Говоря о традиционном костюме татарской женщины, мы также не смогли уйти от этой проблемы, когда даже исследователи имеют настолько разные мнения, что одни категорично отрицают сокрытие своего тела татарками в традициях народной одежды, а другие считают данный факт нормой повседневности. Следовательно, изначально, необходимо разобраться в дефинициях.

Обратимся к словарю Р.П. Андреевой, определяющий хиджаб как название любого вида женской уличной одежды, скрывающей лицо и фигуру (например, паранджа, чадра). Итак, необходимо понимать, что в первую очередь хиджаб – принцип сокрытия аурата (запретных участков тела), а уже затем конкретная форма одежды. К тому же, раскрывая образ татарской женщины, ее комплекса одежды именно в этнографический период, когда урбанизация города еще не стерла нюансы традиционной одежды, нужно учитывать конфессиональную принадлежность, статус, половозрастные особенности и социальное положение.

К примеру, на рубеже XVIII-XIX столетий в своем путешествии в Казань 1800 года Максим Невзоров описывал быт татарской женщины: «Живет назначенном себе покое… никакому мужчине, кроме мужа, и тех, кому, кому он позволит, не показываясь. Если на двор нечаянно татарка встретится с мужчиной чужим, то она или отворачивается, или закрывает лицо своими руками».

Карл Фукс считал, что татарской женщине на селе было легче: «По моему мнению, деревенские татарки гораздо счастливее городских. Они пользуются свободой и проводят время, подобно нашим русским поселянкам; исправляют все домашние дела и полевые работы; летом беспрестанно в лесу, в поле; зимою за пряжей, весною за тканьем; нет свободной минуты для скуки. Ходят без покрывала…»

В конце XIX века в иллюстрированном спутнике по Волге Л.С. Монастырского отмечалось, что если на гулянье татарка тщательно закрывает свое лицо и грудь, то не стоит и любопытствовать – это или старуха, или очень некрасивая женщина… А если случай или умысел распахивает завесы скромности, то они вызывают ревнивый и дикий взгляд следом идущего татарина.

Статус татарина – по одеянию супруги

В 1910 году П.В. Знаменский опубликовал свое исследование с описанием и одежд татарских женщин – сверх рубашки татарки носят зилян или чаще халат с длинными рукавами, надевая его на голову и употребляя его для закрывания лица вместо чадры. Автор достаточно четко объяснял разные вариации сокрытия тела женщины: чем татарин богаче, тем более укрывает свою жену.

Фото: pkzsk.info

В быту бедного, рабочего люда, как городского, так и сельского, такое укрывательство женщины, разумеется, невозможно. Но и бедная женщина этого класса при встрече с мужчиной обязана закрыть свое лицо или, по крайней мере, отвернуться от него при разговоре.

А.А. Сухарев, относительно подобного, писал: «Женщины скрываются в дому только у богатых, они стараются быть примером для других». Каюм Насыри также приметил и не упустил момент показания высокого положения через одежду, традиций и интереса к европейской и русской моде в описываемый период: «Некоторые женщины надевают под платье кринолин. Однако эта вещь мусульманам не к лицу и многие ее не любят. Если бы они накидывали на голову шаль, тогда другое дело, а то ведь ходят в чапане… На голову накидывают чапан – пятнадцать рублей». Автор приводил пример стоимости отдельных элементов костюма. Иными словами, супруга отражала статус мужа: чем выше он был на социальной лестнице, тем более были скрыты женщины.

Дамский этикет

Интересно отметить, как в начале ХХ века в журнале «Әд-дин вә Әл-Әдәб» («Религия и Воспитание») за 1908 год были опубликованы своеобразные правила женского этикета в татарском обществе, а также формообразование приличной одежды. Например, непозволительно девушкам и женщинам, достигшим полового созревания, оставлять открытыми любые части тела, за исключением лица, рук и ног, а также показываться посторонним мужчинам. Нельзя заигрывать и вести себя с мужчинами, так чтобы внести смятении в их души. Когда нет необходимости в сокрытии, открытие лиц не является харамом, но из-за испорченности мужчин и их глаз, понятно, что безопасным путем сунны и мудрости является сокрытие. При угрозе смятения и очевидности испорченных глаз [мужчин], сокрытие лица обязательно. Особенно замужняя женщина после заключения брака не должна радовать чужих глаз и сладкими речами наполнять чужую душу, так как это есть предательство и грех против брака. Запрещено находиться и разговаривать с мужчинами из числа не махрамов (членов семьи).

Фото: tea-terra.ru

Известный этнограф Н.И. Воробьев писал: при выходе из дома сверх нижнего платка всегда надевается второй более тяжелый и больший по размеру платок-шаль, свернутый на угол. Им покрывают голову, концы спускают вдоль груди и обычно не завязывают. Шали, собственно, служат скорее покрывалом, ибо им татарки закрываются при встрече с мужчинами-мусульманами… Шаль не надевается только тогда, когда женщина закрывается джиляном.

К тому же автор отмечал, что татарки-девушки и женщины всегда причесываются очень гладко с прямым рядом и заплетают волосы в две косы… Других причесок не употребляют, особенно пышных, так как они не считают удобным показывать посторонним свои волосы.

Ризаэтдин Фахретдин предполагал, что полное сокрытие (включая лицо и руки) – необходимое условие для посещения женщинами мечетей. Хотя в середине XVIII века татарская женщина просто не допускалась в мечеть. Так, Иван Лепехин в «Путешествии по Казанскому краю…» от 1768-69 годов писал, что женский пол также молится, как и мужчины, но только дома; а в мечеть женскому полу входить запрещается.

Относительно женского взгляда к вопросу о ношении закрытой одежды, весьма прогрессивного, очень интересно увидеть в письме газеты «Аль-Ислах» («Реформа») от представительницы прекрасного пола Бадриджихан Мавледовой. «Как лошадей нас водят, приставляя каких-то старух или детей, – писала она. – Почему нас как стоги, в какие-то уродливые, поношенные сартские чапаны заворачивают?» Это подтверждает и тот факт, что ХХ век вносит свои коррективы, которые отражают меняющиеся отношения к традиционным формам восприятия себя в обществе в рамках городской культуры и общих норм поведения вне уммы.

«Татарский женский костюм полностью соответствовал принципам ислама»

Вернемся к самому комплексу одежды волго-уральских татар, уже не соприкасаясь с мнением обывателей, живущих в рамках мусульманского общества, исследователей и путешественников, описывающих или просто соприкоснувшихся с татарской культурой XVIII-начала ХХ века. Необходимо заметить, что татарский женский костюм, формировавшийся не одно столетие, полностью соответствовал принципам ислама. Для полного сокрытия фигуры среди мусульманок Волго-Уралья использовались джиляны или чапаны с плеча мужа, по примеру паранджи из Центральной Азии. К тому же туникообразные рубахи, головные уборы – покрывала и платки – полностью справлялись с задачей сохранения аурата, являясь безусловным для исполнения замужней женщиной.

Соответственно, нельзя говорить категорично, что данного факта не было. Татары жили в рамках религии, что отражалось и на их внешнем виде. Также необходимо понимать, что в традиционной культуре многих народов если и у девиц было больше свободы, то как правило, выходя замуж, женщина старалась сокрыть от чужих взглядов свою голову, волосы и тело, что зачастую имело сакральный смысл.

Таким образом, споры на тему того, в чем ходили татарки, больше имеют спекулятивный характер. Возникает много толков, что наши предки подобного не носили. Однако одно остается фактом – татарские женщины всегда имели большой вкус и любовь к новшествам, когда мода плавно меняла и дарила микс из традиционной формы и нового элемента, возможно, подсмотренного у соседа, а кто знает, может, и привезенного любимым супругом, отцом или просто родственников из дальних странствий, рождая тот неповторимый, богатый татарский стиль!

Сегодня для многих вопрос как общеисламской моды XXI века, так и татарской, является камнем преткновения. Возможно, стоит извлечь уроки из истории и создать тот неповторимый микс красоты татарской культуры и современной одежды, будь то отвечающих принципам шариата или повсеместно носимыми нами нарядами.

Дина Гатина-Шафикова

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