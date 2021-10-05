Уфимский театр “Нур” готовит спектакль по легендарной пьесе Мирхайдара Файзи “Галиябану”

В этом году Уфимский татарский драматический театр «Нур» отмечает свое 30-летие. Юбилейные торжества намечается провести 4 декабря. В понедельник на пресс-конференции журналистам рассказали о предстоящих премьерах и событиях юбилейного года.

В театре идет работа над музыкальным спектаклем «Галиябану». Легендарная пьеса Мирхайдара Файзи, с которой связан целый век развития башкирского и татарского театра, появится в версии главного режиссера театра Азата Зиганшина. Режиссер сравнивает сюжет драмы с историей Ромео и Джульетты и уверяет, что постарается раскрыть замысел автора.

«Театр должен быть для народа, и спектакль будет ставиться в классическом формате. Я против классики в джинсах и под джаз. Я всегда буду с этим бороться», — заявил Зиганшин.

Режиссер отметил, что на представлении будет играть живой оркестр. Наличие в драматическом театре своих музыкантов режиссер считает необходимым: «При открытии театра обязательно надо предусматривать, чтобы в штат набирали музыкантов».

Премьера спектакля «Галиябану» запланирована на 13-14 декабря.

Завлит театра Гульнур Загидуллина поделилась планами театра организовать открытый конкурс пьес «Современная татарская драма». Положение пока разрабатывается, но предварительно известно, что прием работ начнется 1 февраля 2022 года.

В юбилейный год театр объявляет конкурс детских рисунков по спектаклям, конкурс портретов актеров, стихов про театр. Молодое поколение может попасть в театр по Пушкинской карте. Для них разработана многоэтапная бонусная программа. Как рассказала начальник рекламного отдела театра Ляйсан Сираева, для школьников и студентов будут организованы экскурсии по театру, обсуждения спектаклей, встречи с актерами.