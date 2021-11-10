Молодежь Казани сможет получить новые знания на образовательном форуме «Акыл фабрикасы»

С 12 по 14 ноября в Казани пройдет республиканский образовательный форум «Акыл фабрикасы».

Задача мероприятия – сформировать двуязычную образовательно-практическую и коммуникационную площадку для создания идей общественно полезных молодежных проектов с перспективой их дальнейшего масштабирования и тиражирования. Форум пройдет на обоих государственных языках Татарстана. «Акыл фабрикасы» организован Форумом татарской молодежи при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

Программа форума поделена на четыре тематических блока: IT и татарские проекты, современное образование, маркетинг и продвижение этнокультурных проектов, культура и урбанистика. Лекции от экспертов, авторские мастер-классы, дискуссии, а также воркшопы и разборы кейсов пройдут в Национальной библиотеке РТ и культурном центре «Смена».

В мероприятиях могут принять участие все желающие, однако количество мест ограничено – требуется регистрация и соблюдение требований Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции. Подробная программа и форма для регистрации размещены на сайте Национальной библиотеки РТ.

kzn.ru