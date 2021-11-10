Василь Шайхразиев: Фестиваль-конкурс “Каз өмәсе” обретет популярность в регионах России

В Исполнительном комитете Всемирного конгресса татар состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса “Каз өмәсе”.

Гостей мероприятия поприветствовал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

– Фестиваль -конкурс “Каз өмәсе” занимает важное место в сохранении традиций и обычаев нашего народа, он является хранителем самобытности нашего народа. Через несколько лет этот конкурс и бренд “Татар казы” станут узнаваемыми в нашей стране, а затем выйдут на мировой уровень, – подчеркнул председатель Национального Совета.

В торжественной церемонии принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

– Когда мы оценивали работы, присланные на фестиваль “Каз өмәсе”, то обратили внимание на то, что наша молодежь, наряду со старшим поколением, активно принимает участие в сохранении прекрасных традиций нашего народа. Мы уверены, что работа с подрастающим поколением в направлении развития бренда “татарский гусь” создаст особую индустрию, – сказал он.

Участниками конкурса-фестиваля были представлены видеоматериалы, посвященные данной традиции, стихи и песни, театрализованные постановки, рецепты татарских народных блюд, изделия народных промыслов из гусиного пера и др. Всего в конкурсе 7 номинаций.

-Участниками конкурса стали представители Республики Татарстан и Башкортостан, Оренбургской, Тюменской, Ульяновской и Самарской областей, Ханты – Мансийского автономного округа и других регионов,- отметила руководитель Всемирной организации татарских женщин, председатель региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова.

В ходе мероприятия гостям были продемонстрированы видеозаписи победителей конкурса, беседа сопровождалась приятными воспоминаниями о наших народных традициях.

Обладательницей гран-при I Всероссийского фестиваля-конкурса “Каз өмәсе” стала Хамдия Гизамова из Мензелинского района.

Лейсан Хаерова