Молодёжные ифтары в Москве порадуют участников интересной программой

Ифтары проходят с 2016 года и собирают сотни участников. В этом году запланировано проведение четырёх ифтаров: 17 и 24 апреля, 5 и 11 мая. Два из них состоятся в Татарском культурном центре.

Организует мероприятия Совет молодёжи при Полпредстве РТ в РФ совместно с молодёжными организациями при поддержке Полпредства РТ, Автономии татар Москвы и Совета муфтиев России.

Мероприятия пройдут в дружественной атмосфере и будут сопровождаться содержательной программой, включающей творческие номера, тренинги, викторины, а также проповеди уважаемых хазратов.

В программе второго молодёжного ифтара — он пройдёт в Татарском культурном центре 24 апреля — запланирована полюбившаяся многим интеллектуальная игра «Чикләвек». В этом году она приурочена к 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Зарегистрироваться на предстоящие мероприятия, ознакомиться с программой, оказать финансовую поддержку молодёжным ифтарам можно по ссылке www.tatyashlare.ru/tatiftar2021

Для участия в ифтаре обязательна регистрация!