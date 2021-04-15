В Краснодаре провели мастер-класс по приготовлению татарских национальных блюд

11 апреля 2021 года Краснодарская региональная общественная организация «Татарская община «Булгар-К» провела мастер-класс «Татарская национальная кухня» в рамках реализации программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь “Я” – моя семья!», которое проводится при поддержке Администрации Краснодарского края.

Мероприятие направлено на популяризацию национальной культуры, развитие творческих способностей, раскрытие творческой индивидуальности и социальной активности молодого поколения.

Участники и гости мастер-класса разделились на команды, в результате чего, все были задействованы в мастер-классе, благодаря чему все получили удовольствие от мероприятия, самыми активными участниками стали юные «повара», которые прекрасно справились с приготовлением.

Участники и гости мастер-класса не только научились готовить национальные татарские блюда, такие как: эчпочмак, губадия, кыстыбый, лапша, перемечи, но и с удовольствием попробовали приготовленные блюда, а как известно, нет ничего вкуснее, чем то, что приготовили своими руками.

Динисламов Роман Рашидович,

Председатель КРОО “Татарская община “Булгар-К”