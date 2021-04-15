В Татарстане завершился республиканский конкурс «Лучший молодой преподаватель года» среди профессиональных образовательных организаций. Победителей выбрали в двух категориях — педагогический стаж от года до трех лет и более трех лет. В первом направлении победу одержала педагог Набережночелнинского технологического техникума Линара Ягудина, а во втором — Эрсен Мингазов из Казанского строительного колледжа.

«В конкурсе приняли участие 92 молодых преподавателя из 76 профессиональных образовательных организаций Татарстана в возрасте до 35 лет по двум категориям», — рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Заочный тур состязания прошел с 25 февраля по 5 марта, во время него жюри оценило конкурсные материалы. По его результатам в очный этап прошли 59 конкурсантов.

Очный тур состоялся с 15 марта по 14 апреля. Сначала участники прошли такое испытание, как «Открытый видеоурок». Жюри оценило содержательность и умение раскрыть тему урока, оригинальность методических приемов. Были отобраны 30 конкурсантов — по 15 в каждой категории.

Затем педагоги прошли испытания «Автопортрет» и «Проектная групповая работа», после которых остались 20 участников — по 10 в каждой категории.

Следующее испытание прошло сегодня в виде урока «Введение в профессию». Жюри выбрало 10 конкурсантов — по пять в каждой категории. Завершилось состязание панельной дискуссией с участием министра образования и науки Татарстана Ильсура Хадиуллина.

В категории участников от года до трех лет второе место заняла преподаватель Бугульминского машиностроительного техникума Эльвира Алиева, третье — Екатерина Ульянова из Казанского радиомеханического колледжа.

В категории со стажем работы более трех лет второе место досталось педагогу Казанского колледжа технологии и дизайна Марине Веледенской, третье — Эльвире Амировой из Казанского педагогического колледжа.

Церемония награждения победителей проходила на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, созданного на базе Казанского педагогического колледжа по национальному проекту “Образование”.

Конкурс направлен на повышение социального статуса, раскрытие творческого потенциала и совершенствование профессиональной компетентности молодых преподавателей, а также на распространение лучших практик педагогических работников.

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