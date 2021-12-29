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Музей-заповедник «Казанский Кремль» с начала года принял 3 млн туристов

Музей-заповедник «Казанский Кремль» с начала года принял 3 млн туристов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.12.2021 0 6

27 декабря, музей-заповедник «Казанский Кремль» посетили трехмиллионные туристы. Гостей из Санкт-Петербурга встретили подарками.

Две девушки приехали в Казань впервые и решили осмотреть достопримечательности тысячелетнего города. На территории музея-заповедника их встретили экскурсовод и специалисты нового визит-центра, который открылся на днях на территории Присутственных мест, и вручили подарки.

Их экскурсия по музею-заповеднику началась с Присутственных мест. Обновленный после длительной реставрации комплекс открылся в этом году. Сейчас в нем работают заведения общепита, магазин сувениров и центр ремесел, а в 2022 году на втором этаже откроется универсальное выставочное пространство, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

kzn.ru

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