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«Мы вместе! В единстве наша сила!»

«Мы вместе! В единстве наша сила!»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 05.11.2021 0 9

«Мы вместе! В единстве наша сила!» – под таким девизом работа Всемирного конгресса татар и всего татарского мира будет организована в 2022 году. Утвердить вышеупомянутый девиз планируется в ходе очередного заседания Национального Совета Всемирного конгресса татар, намеченного на 1 декабря т.г. На мероприятии будут подведены итоги работы за 2021 г. и утвержден план работы на 2022 год. Стоит отметить, что в 2022 году состоится празднование 30-летнего юбилея организации, в рамках которого ожидается проведение VIII Съезда Всемирного конгресса татар.

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