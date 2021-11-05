tatruen
Главная / Новости / В 11-й раз состоится Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель»
В 11-й раз состоится Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель»

В 11-й раз состоится Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.11.2021 0 8

В Башкортостане пройдёт очередной фестиваль-конкурс «Идель»
В Уфе в 11-й раз состоится Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель». В проекте принимают участие студенты и выпускники творческих отделений вузов и ссузов, исполняющие песни на башкирском и/или татарском языках. Специальная номинация – детская, – для участников в возрасте от 6 до 15 лет включительно.

В прошлом году проект отметил своё 10-летие. В состав жюри входят именитые деятели искусства обеих республик: Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Зиля Сунгатуллина, Ильгам Валеев, Урал Идельбаев, Наиля Фатехова и другие.
Заявки на участие традиционно поступают не только из районов Башкортостана и Татарстана, но также из регионов России – Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО и др. Планируется участие конкурсантки из Азербайджана. Особым сюрпризом для всех любителей музыки станет участие финалистки проекта «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой.

20 ноября наряду с Лауреатами выступят члены жюри: Идрис Газиев, Зиля Сунгатуллина, Ильгам Валеев, Флюра Кильдиярова.

Ведущие: Зульфат Зиннуров и Галия Вахитова.
Гала-концерт и церемония награждения состоятся 20 ноября в ГКЗ «Башкортостан» в 18:00.

Официальное представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.