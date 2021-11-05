В Башкортостане пройдёт очередной фестиваль-конкурс «Идель»

В Уфе в 11-й раз состоится Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни «Идель». В проекте принимают участие студенты и выпускники творческих отделений вузов и ссузов, исполняющие песни на башкирском и/или татарском языках. Специальная номинация – детская, – для участников в возрасте от 6 до 15 лет включительно.

В прошлом году проект отметил своё 10-летие. В состав жюри входят именитые деятели искусства обеих республик: Идрис Газиев, Флюра Кильдиярова, Зиля Сунгатуллина, Ильгам Валеев, Урал Идельбаев, Наиля Фатехова и другие.

Заявки на участие традиционно поступают не только из районов Башкортостана и Татарстана, но также из регионов России – Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО и др. Планируется участие конкурсантки из Азербайджана. Особым сюрпризом для всех любителей музыки станет участие финалистки проекта «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой.

20 ноября наряду с Лауреатами выступят члены жюри: Идрис Газиев, Зиля Сунгатуллина, Ильгам Валеев, Флюра Кильдиярова.

Ведущие: Зульфат Зиннуров и Галия Вахитова.

Гала-концерт и церемония награждения состоятся 20 ноября в ГКЗ «Башкортостан» в 18:00.

Официальное представительство Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан