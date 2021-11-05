В Удмуртии состоится чемпионат по татарско-башкирской борьбе «Корэш»

В Удмуртии состоится чемпионат по татарско-башкирской борьбе «Корэш». Соревнования пройдут 21 ноября в муниципальном дворце спорта Ижевска.

Мероприятие приурочено к 30-летию Татарского общественного центра и направлено на сохранение и развитие традиционного вида спорта тюркских народов — национальной борьбы на поясах, являющейся важным элементом национальных праздников татарского и башкирского народов.

Для участия приглашаются юноши до 2003 года рождения и взрослые в четырех весовых категориях: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг и свыше 90 кг.

Заявки принимаются до 17 ноября в Доме дружбы народов (каб. 306, факс (3412) 63-10-52, электронная почта: [email protected]).

izvestiaur.ru