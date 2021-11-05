Лениногорский Дворец Культуры представил проект по сохранению родных языков

Легко и в игровой форме изучить родной язык помогут сказки. Так считают работники Дворца Культуры Лениногорска. Они создали свой проект по сохранению родных языков. К реализации уже приступили. Первое мероприятие в рамках проекта называлось «В гостях у татарской народной сказки». В нем приняли участие артисты художественной самодеятельности, педагоги, школьники и воспитанники детского сада.

Через призму сказок рассказать о традициях народа. В этом суть проекта по сохранению родных языков, созданного группой специалистов Дворца Культуры. Это цикл из четырех познавательных встреч. Первая была посвящена татарскому языку. Её приурочили к Году родных языков и народного единства. С культурой татарского народа гостей знакомили герои сказок Габдуллы Тукая.

Такой способ изучения и сохранения языка очень эффективен – считает Заммара Шарапова. Женщина работает педагогом в гимназии № 11. В своей школе она основала театральный коллектив под названием «Айсылу», которому уже 22 года. Его участники – школьники разных возрастов – ставят сценки по мотивам татарских произведений. Коллектив «Айсылу» тоже присоединился к проекту Дворца Культуры.

В гостях у татарской народной сказки было весело и интересно. Дети пели и танцевали, играли в народные игры. Каждый присутствующий мог посмотреть выставку головных уборов и украшений татарского народа. Её организовали участники вокального ансамбля «Сунмяс ялкын». А сотрудники центральной библиотеки подготовили экспозицию книг современных детских татарских авторов. В рамках проекта запланировано ещё три встречи в подобном формате. Они пройдут на чувашском, мордовском и русском языках.