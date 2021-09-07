На «Якуповских чтениях» наградили победителей литературного конкурса «Таян Аллага!»

В Духовном управлении мусульман Татарстана в ходе X региональной научно-практической конференции «Якуповские чтения» подвели итоги литературного конкурса «Таян Аллага!». Награды победителям вручила главный редактор журнала «Идель» Гелюса Закирова.

«Этот конкурс был основан Валиуллой Якуповым, теперь его дело продолжает наш журнал. Конкурсом начали интересоваться еще в начале января. Отрадно, что в этом году работы объемные и более глубокие по содержанию», — отметила Гелюса Закирова.

Специального приза конкурса была удостоена Дания Галяутдинова из Казани.

«Свои стихи отправляла еще в мае, даже забыла об этом. Позвонили, обрадовали. Два года побеждала в номинации поэзия, в этом году — специальный приз. Мне очень нравится быть здесь, общаться с единомышленниками», — сказала победительница.

В номинации «Публицистика» второе и третье место присуждены Рамзие Юсуповой из Казани и Азату Кашапову из Заинского района (первое место не присуждалось). В номинации «Проза» I место — Гульназ Ахмадеева (Балтасинский район), II место — Гульшат Давлетбаева (Арский район), III место — Зухра Мухарлямова (Атнинский район). В номинации «Поэзия» I место — Гульназ Хайруллина (Казань), II место — Нуриса Мухаметова (Республика Башкортостан), III место — Ильмира Нуруллина (Зеленодольский район).

Гелюза Ибрагимова

tatar-inform.ru