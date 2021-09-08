Увеличилось число участников Дней татарской молодежи

Количество участников Дней татарской молодежи в Казани в этом году увеличилось. Если в прошлом году оно составило 150 человек, то в этом году — уже 180. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала директор молодежного центра «Идель» Зульфия Ибляминова.

«Несмотря на увеличение количества участников, корпуса молодежного центра „Волга“ не будут заполнены на 100%. Сборы проводим с учетом коронавирусных ограничений, участники будут оставаться на территории центра, все мероприятия запланированы там», — рассказала она.

В этом году традиционно в программу Дней татарской молодежи войдут разнообразные лекции, уроки татарского языка, мастер-классы по вокалу, журналистике, истории, рукоделию. Ожидаются дискуссии по актуальным для татарского народа темам, а также развлекательные мероприятия, добавила спикер.

XXXI Дни татарской молодежи пройдут 14-18 сентября в Казани. Торжественное открытие состоится 14 сентября в театре им. Г.Кариева, начало запланировано на 13.20. Дни татарской молодежи проводятся молодежным центром «Идель» совместно с Министерством по делам молодежи РТ и Федеральной национально-культурной автономией татар.

Адель Ахметзянов

tatar-inform.ru