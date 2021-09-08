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Акция «Татарча диктант» – 2021 в Тюмени пройдёт оффлайн

Акция «Татарча диктант» – 2021 в Тюмени пройдёт оффлайн

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, Акция “Татарча диктант”, 08.09.2021 0 3

Всех желающих уже в эту субботу, 11 сентября, ждут по адресу: ул. Республики, 33. Кафе «Анталья». Начало в 13:00.
Акция в Тюмени проходит при поддержке РОО «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» НКА сибирских татар и татар Тюменской области , Союза татарской молодежи Тюменской области Союз татарской молодёжи Тюменской области , Сектора по изучению языка и культуры сибирских татар ТюмГУ. Текст прочтёт академик, профессор ТюмГУ Алишина Ханиса Чавдатовна Ханиса Алишина.
Желающие принять участие в акции и проверить свои знания по языку могут позвонить по телефону.: 8 (912) 391-59-45

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