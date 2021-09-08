Акция «Татарча диктант» – 2021 в Тюмени пройдёт оффлайн

Акция в Тюмени проходит при поддержке РОО «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» НКА сибирских татар и татар Тюменской области , Союза татарской молодежи Тюменской области Союз татарской молодёжи Тюменской области , Сектора по изучению языка и культуры сибирских татар ТюмГУ. Текст прочтёт академик, профессор ТюмГУ Алишина Ханиса Чавдатовна Ханиса Алишина.

Желающие принять участие в акции и проверить свои знания по языку могут позвонить по телефону.: 8 (912) 391-59-45