Участница шоу «Голос. Дети» из Казани запустила масштабный флешмоб Туган Як

В рамках конкурса «Народный Татарстан» участница второго сезона музыкального шоу «Голос. Дети» из Казани Саида Мухаметзянова запускает масштабный флешмоб Туган Як. Его итогом станет видео на одноименную песню Васили Фаттаховой в исполнении Саиды и жителей республики.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо записать на телефон вертикальное видео с исполнением песни «Туган Як» (песню необходимо исполнить полностью). При записи видео в качестве музыкального сопровождения необходимо использовать только запись песни в исполнении Мухаметзяновой (доступно по ссылке). Видео, включая кавер-версии или оригинальный минус, не будут приниматься для участия во флешмобе.

Следом видео нужно прислать в сообщество ВКонтакте – «Народный Татарстан» до 17 сентября. В раздел “Предложенные новости” или “Сообщения”.

kazanfirst.ru