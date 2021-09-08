Восставшие из пепла: деревня Каракуль отпраздновала 360-летие

Губернатор Омской области Александр Бурков принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 360-летию деревни Каракуль. Этого праздника могло бы и не быть. Напомним, что в мае 2021 года деревня из-за лесного пожара практически полностью выгорела. Огонь уничтожил 14 жилых домов, надворные постройки, магазин, мемориал в память об ушедших на фронт. Пострадали 15 семей, потерявшие дома, хозяйственные постройки, домашних животных, транспорт, документы.

Сразу же после пожара губернатор Александр Бурков лично посетил Каракуль, чтобы оценить масштаб последствий и дать необходимые распоряжения. Он пообещал жителям, что деревня будет восстановлена. Всем миром на поддержку пострадавших было собрано 9,39 млн рублей. В восстановление вложены средства бюджета Омской области и муниципалитета, средства президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, предпринимателя Тамира Алимбаева, региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» и других неравнодушных людей.

И вот спустя четыре месяца после пожара, восстановленная деревня празднует 360-летие. За это время было построено восемь домов, еще два дома достраиваются.

Губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поздравили жителей Каракуля со знаменательным событием.

«От всей души поздравляю вас с 360-летием и вторым рождением Каракуля. 6 мая случилась беда: в Каракуль пришел пожар, и история этой славной деревни могла прерваться. Но благодаря вам, дорогие жители, благодаря вашей стойкости, силе и вашему трудолюбию жизнь в деревне продолжается, и история Каракуля будет вечной. На второй день после пожара, когда я к вам приехал, я сказал, что будем строить всем миром. Так и получилось. Мы долго думали, строить дома за счет муниципалитета или дать деньги людям, чтобы они могли своими руками начать строить. И мы пришли тогда к выводу, что, если бы начали межевать землю, делать проекты, мы бы еще в зиму ни одного дома не успели ли бы построить. Своими руками при поддержке всех жителей Омской области, при поддержке Республики Татарстан вы действительно возродили деревню, и она стала еще краше. От имени всех омичей благодарю Рустама Нургалиевича, президента Республики Татарстан, Василя Шайхразиева, который находит время и в трудную минуту приезжает к нам с помощью и словами поддержки. Это действительно была всенародная поддержка. Поздравляю вас с продолжением жизни в деревне!» — обратился к местным жителям Александр Бурков.

За поддержку сельчан в столь трудную минуту губернатора поблагодарил заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев.

«Сегодня у нас двойной праздник: 360-летие деревни Каракуль и восстановление этого села. Такое счастье — видеть за более 200 км от Омска, более 2 000 км от Казани такие татарские деревни, где наши татары смогли сохранить свою культуру, традиции, веру. 6 мая случилось такое горе. Но буквально на второй день высшее должностное лицо области — губернатор Александр Леонидович приехал сюда, пообщался с каждым, посмотрел, дал соответствующие распоряжения, дал напутствия. Послушал вас и после этого были приняты кардинальные решения о восстановлении села. И этот вопрос у него каждый день стоял на контроле. Спасибо Александру Леонидовичу, его команде за такое отношение, за поддержку, за помощь», — поблагодарил главу региона Василь Шайхразиев.

В качестве символа возрождения деревни была заложена памятная аллея дружбы. Также делегация возложила цветы к восстановленному памятнику фронтовикам деревни Каракуль.

«Восстановление этого памятника для жителей Каракуля принципиально важно, это сохранение истории о тех, кто уходил на фронт, кто защищал село. И сегодня ключевым является сохранение деревни, которая была возрождена всем миром», — сказал Александр Бурков.

После окончания торжественного мероприятия глава региона побывал в гостях у двух семей, чьи дома сгорели в пожаре. Сейчас они вновь живут в собственных домах. Для строительства они использовали выплаты. Семья фермера Самата Хасанова получила более 1,37 млн рублей, семья водителя Азата Ганеева и его жены — соцработника Индиры Ибрагимовой — более 790 тыс. рублей.

«Беда пришла в Каракуль не по нашей вине — это стихийное бедствие. За короткий срок уже в восьми домах люди живут, два дома еще будем достраивать. Когда такая беда случилась, вся Россия с нами была. И такую мощную нам поддержку оказала. Мы поняли, что мы все-таки не одни, мы едины, и мы непобедимы», — рассказала глава Уленкульского сельского поселения Лейла Мухаметшина.

Мария Валитова

omskregion.info