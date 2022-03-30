Наследие мастеров в одном сборнике

30 марта в России празднуется День ремесленника. В нашей республике этот праздник отмечают сотни мастеров народных художественных промыслов, которые создают уникальные и оригинальные изделия разных направлений декоративно-прикладного искусства.

С самыми талантливыми мастерами, работы которых неповторимы, аутентичны, имеют значительную художественную ценность, можно познакомиться в подарочном издании каталога народных художественных промыслов и ремёсел Республики Татарстан «От тамги до авангарда».

«Название каталога наглядно отражает, как богатое декоративно-прикладное искусство поволжских татар в процессе своего развития из глубины веков дошло до наших дней, – рассказывает заместитель директора ГБУ «Таткультресурсцентр» Гульназ Латыпова. – В современных условиях традиции прошлого творчески переосмысливаются в творениях мастеров. В каталоге восемь разделов по основным видам ремёсел, которые сохранились и существуют в настоящее время в респуб­лике. Это кожаная мозаика, художественная обработка металла, дерева, кружево, войлоковаляние, керамика, искусство вышивки и художественное ручное ткачество».

Каждый раздел каталога предваряет краткий исторический очерк развития описываемого вида ремесла, публикуются биографические очерки о мастерах и предприятиях народных промыслов, красочные фотографии выпускаемых изделий с их подробным описанием, справочный материал об организациях и мастерах, занимающихся выпуском изделий. Всего в каталоге отражена деятельность 40 мастеров-ремесленников республики и 12 предприятий.

«Каталог издан с целью продвижения креативного кластера Татарстана не только на территории республики, но и за её пределами, – отмечает руководитель проекта, директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова. – Презентация каталога «От тамги до авангарда» с успехом прошла в начале нынешнего года в рамках второй художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» в выставочном центре «Гостиный двор» в Москве. Там было отмечено, что каталог стал сборником лучших образцов изделий ручной работы, народных художественных промыслов и ремёсел Татарстана и, несомненно, внесёт свою лепту в развитие декоративно-прикладного искусства России».

rt-online.ru