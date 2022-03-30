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В театре Тинчурина пройдет республиканская лаборатория фестиваля «Идел йорт»

В театре Тинчурина пройдет республиканская лаборатория фестиваля «Идел йорт»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Анонс, 30.03.2022 0 2

31 марта в театре Карима Тинчурина состоится республиканская творческая лаборатория для режиссеров, актеров, руководителей самодеятельных театральных коллективов фестиваля «Идел йорт».

В рамках лаборатории будут организованы мастер-классы на тему «Секреты подбора репертуара театра», «Создание актерских образов. Актерское мастерство», «Сценическая речь» и «Создание сценического костюма». Мастер-классы проведут актеры театра Карима Тинчурина Ильфак Хафизов, Зульфат Закиров и Резеда Саляхова.

Участники народных театров посмотрят репетицию режиссера Тинчуринского театра Ильнура Гарифуллина, после чего состоится обмен мнениями. Также пройдет встреча с художник-модельером, дизайнером Нажией Галимовой.

Мероприятие завершится просмотром спектакля театра Тинчурина «Угасшие звезды».

Пресс-служба театра К.Тинчурина

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