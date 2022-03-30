tatruen
Главная / Новости / Молодые таланты добиваются успеха и объединяют татарский мир
Молодые таланты добиваются успеха и объединяют татарский мир

Молодые таланты добиваются успеха и объединяют татарский мир

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 30.03.2022 0 14

Ученица средней школы города Тосно Ленинградской области – талантливая Айлина Хабибуллина стала победительницей VI Международного конкурса вокалистов имени Габдуллы Рахимкулова, который проходил в Магнитогорске.

Айлина с малых лет активно участвует в концертах и мероприятиях. В ее исполнении татарские песни звучат интересно и задорно. Она приняла участие в этом конкурсе по приглашению Альфии Димитровой из татаро-башкирского общества Болгарии. Айлину наградили дипломом лауреата первой степени.

Фирая Рашитова

piter.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.