Молодые таланты добиваются успеха и объединяют татарский мир

Ученица средней школы города Тосно Ленинградской области – талантливая Айлина Хабибуллина стала победительницей VI Международного конкурса вокалистов имени Габдуллы Рахимкулова, который проходил в Магнитогорске.

Айлина с малых лет активно участвует в концертах и мероприятиях. В ее исполнении татарские песни звучат интересно и задорно. Она приняла участие в этом конкурсе по приглашению Альфии Димитровой из татаро-башкирского общества Болгарии. Айлину наградили дипломом лауреата первой степени.

Фирая Рашитова

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