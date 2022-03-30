В Верхнеуслонском районе прошло выездное заседание Ассамблеи народов Татарстана

Перед началом пленарного заседания члены президиума посетили Детскую школу искусств и детский сад «Солнышко».

Верхнеуслонский район стал площадкой для проведения первого в этом году выездного заседания Ассамблеи народов Татарстана. Официальная часть мероприятия прошла в районном Доме культуры.

Перед этим члены президиума посетили Детскую школу искусств и детский садик «Солнышко». В первом перед гостями выступили хореографический коллектив «Конфетти», руководитель Нина Антонова, ансамбли гармонистов «Мирас» и «Хромка» под руководством Ольги и Виктора Киреевых. В дошкольном учреждении малыши продемонстрировали знание татарского языка.

В Дом культуры, куда переместилась многочисленная делегация, гостей встречали не только хлебом и солью, но и традиционными угощениями татарского, чувашского, армянского и азербайджанского народов – именно столько этнокультур объединяет в себе представительство Ассамблеи народов Татарстана в Верхнеуслонском районе. Представители каждой из них в фойе создали уголки своей культуры и быта с дегустацией национальных блюд, мастер-классами, выставкой народного творчества.

Приветствовал участников и гостей республиканского мероприятия заместитель председателя Совета Ассамблеи, руководитель Исполкома Совета Константин Яковлев. Он представил почетных гостей – депутата Госдумы, члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Ильдара Гильмутдинова, заместителя начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Евгения Ефимова. А также в своем вступительном слове Константин Геннадиевич обозначил главную миссию работы Ассамблеи – сохранение мира и согласия в обществе.

О деятельности по сохранению и развитию родных языков народов, проживающих в нашем районе, выступил глава Марат Зиатдинов. Его доклад дополнила руководитель местного представительства Ассамблеи Анна Елисейчева. Она рассказала о взаимодействии с органами муниципальной власти. По третьему вопросу повестки дня – реализации мероприятий, направленных на социокультурную программу для иностранных студентов Университета Иннополис, доложила руководитель отдела развития и поддержки студентов университета Дарья Костюнина. Депутат Госдумы Гильмутдинов рассказал о работе комитета национальной политики, государственных программах социально-культурной адаптации иностранных граждан и также сделал акцент на том, как важно сохранить мир и согласие в обществе.

По итогам работы, члены президиума приняли соответствующие решения, которые были занесены в протокол, и поблагодарили верхнеуслонцев за гостеприимство. Завершилось мероприятие награждением. Константин Яковлев вручил благодарственные письма.

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