В Сармановском районе прошел фестиваль «Киң түгәрәк»

В рамках Года культурного наследия народов Российской Федерации 28 марта 2022 года во Дворце Культуры поселка Джалиль прошел муниципальный фестиваль «Киң түгәрәк» среди образовательных организаций района.

В фестивале участвовали 28 коллективов. По решению жюри 8 коллективов вышли в финал и участвовали на Гала-концерте.

В ходе Гала-концерта были определены победители и призеры. Места распределили по следующим номинациям

«Лучшая роль»

«Фольклорно – обрядовая постановка»

«Театрально – музыкальная постановка»

Победители были награждены грамотами и денежными сертификатами.

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