В Сармановском районе прошел фестиваль «Киң түгәрәк»

В рамках Года культурного наследия народов Российской Федерации 28 марта 2022 года во Дворце Культуры поселка Джалиль прошел муниципальный фестиваль «Киң түгәрәк» среди образовательных организаций района.
В фестивале участвовали 28 коллективов. По решению жюри 8 коллективов вышли в финал и участвовали на Гала-концерте.
В ходе Гала-концерта были определены победители и призеры. Места распределили по следующим номинациям
- «Лучшая роль»
- «Фольклорно – обрядовая постановка»
- «Театрально – музыкальная постановка»
Победители были награждены грамотами и денежными сертификатами.