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В Сармановском районе прошел фестиваль «Киң түгәрәк»

В Сармановском районе прошел фестиваль «Киң түгәрәк»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 30.03.2022 0 5

В рамках Года культурного наследия народов Российской Федерации 28 марта 2022 года во Дворце Культуры поселка Джалиль прошел муниципальный фестиваль «Киң түгәрәк» среди образовательных организаций района.

В фестивале участвовали 28 коллективов. По решению жюри 8 коллективов вышли в финал и участвовали на Гала-концерте.

В ходе Гала-концерта были определены победители и призеры. Места распределили по следующим  номинациям

  • «Лучшая роль»
  • «Фольклорно – обрядовая  постановка»
  • «Театрально – музыкальная постановка»

Победители были награждены грамотами и денежными сертификатами.

sarmanovo.tatarstan.ru

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