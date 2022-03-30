В Барнауле прошел медиафорум «В ритме жизни»

На базе школы №132 г. Барнаул прошел медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций «В ритме жизни». Сотни школьников со всего Алтайского края стали участниками форума. Форум проводился в рамках деятельности краевых пилотных площадок регионального отделения общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по направлению «Информационно-медийное». Школьники побывали на обучающих занятиях с корреспондентами и ведущими программ ВГТРК «Алтай» и канала «Катунь-24», ведущими радио России-Алтай, радиостанции «Русское радио».

В рамках тематической программы «Костёр дружбы» посвященной году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России прошли встречи с представителями различных национальностей и культур. Татарскую культуру представили активисты Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). Для участников были продемонстрированы народные игры, предметы быта и элементы костюма. Ансамбль «Дуслар» исполнил для ребят татарские песни. Заместитель председателя АКОО «Дулкын» (Волна) – Артем Зинатуллин рассказал собравшимся об истории и культуре татар. Важной частью встречи были вопросы школьников. Ребята спрашивали о национальной кухне, праздниках, правилах поведения в семье, татарских словах в русском языке и знаменитых татарах прошлого и настоящего. Многие участники выразили желание посетить Татарстан и побывать на Сабантуе.

Мероприятия медиафорума провели МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула, действующий на базе учреждения муниципальный штаб РДШ и МАОУ «СОШ № 132» имени Н.М. Малахова при поддержке Комитета по образованию города Барнаула, Министерства образования и науки Алтайского края и регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».