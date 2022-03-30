В Алтайском крае состоялось открытие Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

Активисты Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) приняли участие в торжественном открытии Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в Алтайском крае.

Мероприятие прошло в концертном зале «Сибирь». На открытии присутствовали губернатор Алтайского края, глава города Барнаула, депутаты Законодательного Собрания, члены Правительства, духовенство, работники культуры, представители национально-культурных общественных организаций.

«В связи с указом Президента России в этом году всем регионам необходимо уделить особое внимание задачам сохранения культурного наследия, объектов культуры, истории, вопросам взаимоотношений народов, населяющих нашу страну. Сила России всегда была в единстве ее многонационального народа, в умении людей разных национальностей объединяться и с достоинством встречать сложные времена, радоваться достижениям, которых было множество в нашей истории. Алтайский край – по-настоящему многонациональный регион. Общеизвестно, что более 140 национальностей сегодня живут в крае в мире, дружбе и взаимопонимании. Именно созидательный труд, внимательность друг к другу, чуткость позволяют нам в течение многих лет и даже веков жить единым народом. Наш общий дом – Алтайский край, наша Родина – это Россия», – подчеркнул Виктор Томенко.

В концертной программе была развернута история создания Алтайского края и формирования многонационального состава населения региона. В ней приняли участие профессиональные и самодеятельные коллективы и исполнители, учащиеся музыкальных образовательных учреждений, творческие коллективы этнокультурных объединений. Они представили все разнообразие музыкального, танцевального и песенного творчества народов, проживающих на Алтае.

В фойе концертного зала «Сибирь» работала фотовыставка «Калейдоскоп культур» и мастер-классы по художественной росписи, свое творчество представляли народные ансамбли и самодеятельные коллективы.

В Год культурного наследия народов России в Алтайском крае запланировано более 70 мероприятий: фестивалей, конкурсов, научно-практических конференций.