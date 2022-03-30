На семинаре в Казани расскажут о современных методах обучения татарскому языку в детсадах

31 марта в КЦ «Сайдаш» состоится второе мероприятие городского цикла семинаров для воспитателей татарского языка «Современные, эффективные методы преподавания татарского языка в детских садах».

Первой ступенью обучения татарскому языку детей является детский сад. Поэтому роль воспитателя в начале образовательного пути очень велика. Сегодняшний воспитатель татарского языка – это прогрессивный педагог, который работает над повышением квалификации и использует современные приемы, способные заинтересовать детей нового поколения.

На семинаре пять ведущих воспитателей детских садов Казани поделятся опытом применения современных методов обучения татарскому языку в детском саду.

Участники мероприятия ознакомятся с калейдоскопом инновационных педагогических технологий в обучении татарскому языку, а также со структурой Zoom In (ЗумИн) (то есть «Увеличение»), одной из сингапурских образовательных структур. Будут представлены темы: информационно-коммуникативные технологии в обучении русскоязычных детей татарскому языку по учебно-методическому комплекту «Говорим по-татарски»; технология звуковых ассоциаций; развитие устной речи русскоязычных детей 4-7 лет на основе наглядного моделирования в рамках учебно-методических комплектов «Татарча сөйләшәбез» – «Говорим по-татарски». Также состоится показ мастер-класса в игровом формате «Волшебные зонтики».

На мероприятие, которое пройдет 31 марта, приглашаются воспитатели татарского языка детских садов Казани. В семинаре планируется участие порядка 400 педагогов.

Это мероприятие – продолжение цикла семинаров под названием «Увлекательные, эффективные методы преподавания татарского языка». 21 февраля в КДК им.Ленина прошел первый семинар в этом году, где порядка 500 участников ознакомились с современными, эффективными методами обучения татарскому языку.

В мероприятии примут участие заместитель руководителя Исполнительного комитета г. Казани Гузель Сагитова, начальник Управления образования Исполнительного комитета г.Казани Ирек Ризванов.

Модератор мероприятия – заведующая МБДОУ «Билингвальный детский сад №7 комбинированного вида» Кировского района г.Казани Алсу Биктова.

Где: КЦ «Сайдаш» (ул.Н.Ершова, д.57а)

Когда: 31 марта 15.00, начало регистрации – 14.00

Контакты для аккредитации: 299-15-99, 89503163021 (Алина).

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