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В Москве покажут фильм «Между семью островами» режиссера Алмаза Нургалиева

В Москве покажут фильм «Между семью островами» режиссера Алмаза Нургалиева

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.03.2022 0

Показ состоится в рамках внеконкурсной программы Фестиваля документального кино «Артдокфест».

Сеансы:
2 апреля – 13.00
4 апреля – 20.30
5 апреля – 16.00

В 60-е годы XX века началось строительство Нижнекамской гидроэлектростанции. По плану 173 тысячи га земли должны были уйти под воду. Вырубили леса, вывели из строя линии электропередачи, разрушили жилые здания. 700 тыс. человек вынужденно переселились.

Деревня Семиострово (Өшәр) Актанышского района в Татарстане тоже оказалась в зоне затопления. Жители покинули ее еще в 1976 году.

Но один человек решил остаться.

Несмотря на предостережения, деревню не затопило. А последний житель так и остался единственным.

В то время как по всему миру люди поглощены всемирной цифровизацией, не представляя свою жизнь без гаджетов, в покинутой всеми деревне ведёт свою неприхотливую и спокойную жизнь герой фильма Габдулла.

83-летний старик – единственный житель некогда большого и процветающего села. Он живет один на несколько километров. Габдулла обходится без всего того, что наполняет жизнь современного человека: без электричества, отопления, интернета, магазинов, машин. Без цивилизации.

Решение остаться на родной земле – это бегство от цивилизации или страх перемен? Какие личные драмы привели старика к такой жизни? О чём он думает?

Адрес: ул. Новый Арбат, 24, кинотеатр “Октябрь”.

tatmsk.tatarstan.ru

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