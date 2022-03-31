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В Балтасинском мухтасибате прошел конкурс чтецов Корана с участием около 300 детей

В Балтасинском мухтасибате прошел конкурс чтецов Корана с участием около 300 детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 31.03.2022 0

Вчера в Балтасинской Центральной мечети состоялся районный конкурс чтецов Корана среди детей. Конкурс прошел с целью определения самых талантливых учеников примечетских уроков Корана, которые проходили в течение года в мечетях Балтасинского мухтасибата, и их мотивирования на изучение сур. В этом году состязания были приурочены к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и прошли уже в 29-й раз, когда-то начавшись в селе Бурбаш.

В этом году в состязание прошло по восьми номинациям, в них приняли участие свыше 290 детей. Среди участников были и те, кто читал наизусть одну суру, и те, кто знал два джуза. Всех юных участников конкурса угостили сладостями и порадовали подарками. А 80 деток, отличившихся наиболее сильными знаниями, получили ценные подарки. В заключение участники конкурса Корана посетили Балтасинский Национальный музей просвещения. По итогам конкурса лучших чтецов ждет выступление на телеканале “Шаян ТВ”.

dumrt.ru

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