Нацбиблиотека назвала топ-10 самых востребованных книг лета на татарском языке

Национальная библиотека Республики Татарстан, которая начала принимать читателей в марте этого года, назвала топ-10 самых популярных татарских авторов и книг прошедшего лета.

Так, на первом месте находится повесть журналиста из Богатых Сабов Гульсины Галимуллиной «Кояшлы дала кызы». Эта книга была востребована читателями за все лето 39 раз.

«Учитывая то, что очень популярное произведение на русском языке — роман „Эшелон на Самарканд“ Гузель Яхиной — за все лето взяли 71 раз, то цифра 39 весьма серьезная», — рассказал заместитель директора Нацбиблиотеки Табрис Яруллин.

На втором месте находится сборник повестей и рассказов Айгуль Ахметгалиевой «Кичке таң» — ее взяли 37 раз. На третьем месте — сборник Рузаля Мухамметшина «Мин дә китәрмен әле…» (33 раза). На четвертом — первый из 10 томов сборника произведений Мухаммата Магдиева (32 раза). На пятом — сборник произведений Хабира Ибрагима «Бәхетсез җаннар» (26 раз). По 24 раза посетители библиотеки взяли сборник произведений Габдуллы Тукая и первый из трех томов сборника произведений Амирхана Еники.

Также по 24 раза за все лето читателей заинтересовали «Сказки Кырлая» Тукая издательства «Юлбасма» и сборник его же стихов, изданный Татарским книжным издательством. Еще 23 раза посетители просили повесть «Ялгыз көймә» Гузель Галлямовой.

business-gazeta.ru